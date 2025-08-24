Benevento: nasce la nuova Condotta Slow Food Benevento Ad annunciarlo Nadia Savino: il 28 agosto la presentazione

Il 28 agosto alle ore 18.30, presso i Giardini Alberto Simeone, sarà presentata ufficialmente la nuova Condotta Slow Food Benevento, guidata dalla fiduciaria Nadia Savino.

La nascita della Condotta segna un momento cruciale – si legge in una nota - Slow Food Benevento si propone come stakeholder autorevole con una policy chiara e un’agenda di advocacy volta a difendere la biodiversità, rafforzare la comunità e promuovere nuove opportunità di sviluppo sostenibile.

“Siamo determinati a ridare all’associazione il ruolo che le compete: essere attore istituzionale e partner credibile per il futuro del territorio. Rigenerare oggi per nutrire domani: è questa la nostra promessa alla terra e al Sannio”, dichiara Nadia Savino, fiduciaria Slow Food Benevento.

La presentazione sarà seguita dalla tavola rotonda “Il viaggio del cibo – Il Sannio tra terra, storia e futuro”, occasione di confronto tra istituzioni, produttori e cittadini. Il programma continuerà il 29 agosto con Storie in Kamishibai e magie dell’alveare + convivio con le Condotte del Beneventano; il 30 agosto – World Cafè: Slow Grains – il pane e la memoria del Sannio, laboratorio di panificazione collettiva e degustazioni dei Presìdi (pane di saragolla, pomodoro verneteco, olio da ulivi secolari).

La Condotta – spiegano - intende agire come piattaforma di dialogo e policy-making, con una visione che unisce tradizione e innovazione, e con l’obiettivo di costruire alleanze strategiche per rendere Benevento e il Sannio un laboratorio di comunità resiliente e sostenibile.