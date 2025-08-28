Ecco 'Artindustria', Vigorito: la cultura componente fondamentale dell'industria Nella sede di Confindustria la presentazione del progetto realizzato con Eccellenze Sannite

Arte, cultura e mondo delle imprese. Rette parallele? Tutt'altro. Ne è certo il presidente di Confindustria Benevento, l'avvocato Oreste Vigorito che ha ospitato oggi, nella sede degli industriali sanniti, prima la presentazione ufficiale del progetto “Artindustria: Emozioni e Valori” realizzato insieme ad Eccellenze Sannite, poi spazio al libro di Mario Ferraro dal titolo 'Costruire per decostrursi'.

Al tavolo dei relatori oltre al presidente Vigorito anche il promotore di Eccellenze Sannite, Giuseppe Chiusolo, Il Direttore di Confindustria –Ance Benevento Anna Pezza e Flavian Basile, presidente Ance.

Il presidente Vigorito: l'industria non può vivere senza sentirsi parte della cultura

“Il mio concetto è che l'arte e l'impresa non sono due aspetti della via dell'uomo, è l'uomo che lì ha divisi probabilmente per non mettere insieme qualcosa che invece è nato insieme. Io credo che la cultura sia una delle componenti fondamentali dell'industria e che l'industria non possa vivere senza sentirsi componente fondamentale della cultura”, ha commentato il leader degli industriali a margine dell'incontro.

Obiettivo del progetto Artindustria è quello di riportare l’arte nella vita quotidiana della città, nei palazzi storici e nei templi dell’accoglienza, nelle imprese e nei luoghi di lavoro.

A tal fine Confindustria e Ance Benevento, hanno dato ospitalità nella loro nuova sede a “il bello d’ogn’Arte” promosso da eccellenze sannite: progetto editoriale e multimediale sul saper fare Sannita, nato con Milano Expo 2015.

Lo spirito che accomuna gli artisti e li tiene insieme è l’impegno a fare evolvere l’opera d’arte da bene di lusso a bene culturale da tramandare alle nuove generazioni come valore che dura nel tempo. Insieme, è il principio ispiratore della presidenza di Oreste Vigorito, che punta sulla condivisione, quale elemento cardine di forza e di crescita, non solo per l’impresa ma per l’intero territorio.

E’ da questa unità d’intenti che nasce “Artindustria Emozioni & Valori” un progetto artistico – culturale finalizzato a promuovere un’accurata selezione di opere d’arte che in fondono l’estetica e al contempo valorizzano il luogo che le accoglie: gli spazi interni dell’ex Banca d’Italia oggi nuova sede di Confindustria e Ance Benevento.

Di seguito gli Artisti di cui sono esposte le opere d’arte:

Alfredo Verdile: pittore e scultore di Benevento

Leonildo Bocchino: pittore di san Giorgio del sannio

Salvatore Fiore: pittore e scultore di Castelpagano

Vincenzo Marsico: Pittore di Benevento

Claudio Fruggiero: Pittrice di Montesarchio

Maurizio Iazeolla: Fotografo di Benevento

Salvatore Troiano: Ceramista di Telese Terme

Mariano Goglia: Scultore di Vitulano

Opere in vita di Leonardo Pappone in arte LeoPapp