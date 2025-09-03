Turismo, candidatura Dmo: incontro operativo nella sede del Patto Territoriale

Turismo e Destination Management Organization, si svolgerà domani un incontro operativo. L'appuntamento alle 11.30, presso la sede del Patto Territoriale della provincia di Benevento, in Piazza Risorgimento, 6 per una riunione operativa aperta alle imprese, a tutti i sindaci della provincia di Benevento, nonché ai principali soggetti interessati allo sviluppo turistico territoriale, al fine di proporre la candidatura per il riconoscimento della DMO “S.I.TU.S. –Sannio Innovativo Turistico Sostenibile”.
Turismo nel Sannio
Le Destination Management Organization, la cui costituzione è disciplinata dall’avviso regionale pubblicato con decreto dirigenziale numero 310 del 14 luglio 2025 mirano a promuovere lo sviluppo del turismo in maniera sinergica e strutturata.
Nel corso dell’iniziativa interverranno, tra gli altri i soci del Patto Territoriale, tra cui: il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il sindaco del Comune di Montesarchio Carmelo Sandomenico, il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, il Presidente del Consorzio ASI Domenico Vessichelli.