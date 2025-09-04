Turismo e Dmo, Vigorito ai sindaci: gioco di squadra per crescere insieme A Confindustria riunione operativa per la candidatura della Dmo SITUS

E' un invito a lavorare insieme, a fare gioco di squadra, una “caccia al tesoro” in cui ognuno partecipa con la sua di squadra ma per un fine comune: portare il Sannio in serie A. Anche sul piano turistico. Un percorso che richiede sinergia tra pubblico e privato. Lo ha ribadito oggi il presidente di Confindustria, Oreste Vigorito, nel corso dell'incontro con numerosi sindaci del Sannio ed operatori del settore turistico, per proporre la candidatura per il riconoscimento della DMO “S.I.TU.S. –Sannio Innovativo Turistico Sostenibile”.

Dmo in Regione Campania: la nuova sfida del turismo

Nella sede del Patto Territoriale, in piazza Risorgimento, il confronto a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli e il primo cittadino di Montesarchio, Carmelo Sandomenico.

Ad Anna Pezza, direttore di Confindustria e Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura del Comune capoluogo, il compito di illustrare le finalità e modalità di adesione alle Dmo ovvero le Destination Management Organization, la cui costituzione è stata disciplinata dalla Regione Campania per promuovere lo sviluppo del turismo in maniera sinergica e strutturata.

Ad introdurre i lavori, come detto, il patron degli industriali. “Se stiamo tutti insieme cresceremo”, il commento di Vigorito che rivolgendosi ai tanti sindaci in sala ha parlato di opportunità e di crescita, ma anche di giovani che vanno via.

Il presidente Vigorito: bisogna viaggiare per crescere ma poi tornare

Vigorito cita Troisi col suo celebre “Ricomincio da tre”, poi precisa: “Non dobbiamo emigrare ma andare in giro per il mondo a prendere esempio da chi sta avanti, aiutare chi sta indietro, ma poi dobbiamo poter tornare”.

Ecco perché la scelta di “mettere a disposizione uno strumento”. E dunque “non una riunione politica, ma operativa”, la precisazione del leader degli industriali che, dopo le spiegazioni tecniche sul percorso proposto, ha aperto agli interventi del pubblico.

Infine la possibilità di aderire al percorso che, come detto, dovrà portare alla costituzione della nuova Dmo “Sannio Innovativo Turistico Sostenibile”.

Attilio Cappa: a Benevento ospitalità diffusa

E a margine dell'incontro l'assessore al Turismo, Attilio Cappa ha parlato anche delle strutture ricettive, altro aspetto fondamentale del progetto. “I posti disponibili sono tanti – ha assicurato – abbiamo un'offerta turistica che è variegata. Benevento città, ad esempio, ha un'ospitalità diffusa ben strutturata fatta di B&b e case vacanze, ed offre tutti i servizi turistici di qualità”.

Lombardi: in provincia bene turismo sostenibile

Tra le adesioni anche quella della Provincia di Benevento con il presidente Nino Lombardi che ha sottolineato l'importanza di fare rete per promuovere quel turismo sostenibile che “il territorio si aspetta e lo aspettano le comunità”.

Sandomenico: importare lavorare insieme

Dal sindaco Sandomenico l'invito all'unità: “Il concetto emerso da questa riunione è l'importanza dello stare insieme, come ama dire il presidente Vigorito. E in quest'ottica l'adesione del Comune di Montesarchio è scontata anche perché siamo tra i sottoscrittori insieme a Benevento, Asi e Confindustria dell'appello fatto lo scorso maggio alle associazioni, agli enti e ai comuni, di aderire a questa iniziativa”.