"Il mio impegno è per lo sviluppo di un territorio che ho imparato ad amare" Così il il leader di Confindustria dopo la presentazione della Dmo SITUS

Dopo la presentazione in Confindustria Benevento della proposta di candidatura della Dmo SITUS, il presidente Oreste Vigorito interviene ai microfoni di Ottochanneltv presentando il percorso che dovrà portare a una collaborazione tra pubblico e privato. Un progetto che risponde a quelle che sono linee guida della Regione per promuovere lo sviluppo del turismo in Campania in maniera sinergica e strutturata.

Tanti i sindaci, amministratori, ma anche esperti del settore ed associazioni, che ieri hanno partecipato alla riunione operativa nella sede del Patto Territoriale in piazza Risorgimento.

“Confindustria non è un'organizzazione politica”, la precisazione del leader degli industriali che auspica unità d'intenti per la valorizzazione e la crescita del Sannio. “Non è un discorso politico, non riguarda la sinistra o la destra, ma riguarda la mia passione e il mio impegno, sociale, in Confindustria che, come tutti sanno, sta per scadere ma che non mi toglie nè dalla mente nè dalla volontà di contribuire allo sviluppo di un territorio che ho imparato ad amare”.

Alle 14.30 appuntamento con la rubrica 'Punto di vista' a cura del direttore di Ottochannel tv, canale 16, per l'approfondimento con l'intervento del presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito