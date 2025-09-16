È programmata per domani (17 settembre, alle ore 17.30) presso la sede di Confindustria/ ANCE Benevento la tradizionale cerimonia del Welcome Day, dedicata alle aziende iscritte nell’ultima annualità.
Nel corso dell’evento, programmato a valle dell’Assemblea dei Soci, le neo associate riceveranno, dal Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito e dal Presidente di ANCE Benevento, Flavian Basile, gli attesti
di iscrizione.
Confindustria ed ANCE danno il benvenuto alle aziende iscritte nell’ultimo anno
Appuntamento presso la sede di Piazza Risorgimento
Benevento.
