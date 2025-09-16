Confindustria ed ANCE danno il benvenuto alle aziende iscritte nell’ultimo anno

Appuntamento presso la sede di Piazza Risorgimento

confindustria ed ance danno il benvenuto alle aziende iscritte nell ultimo anno
Benevento.  

È programmata per domani (17 settembre, alle ore 17.30) presso la sede di Confindustria/ ANCE Benevento la tradizionale cerimonia del Welcome Day, dedicata alle aziende iscritte nell’ultima annualità.
Nel corso dell’evento, programmato a valle dell’Assemblea dei Soci, le neo associate riceveranno, dal Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito e dal Presidente di ANCE Benevento, Flavian Basile, gli attesti
di iscrizione. 

Ultime Notizie