Zes Unica e credito alle imprese: il focus a Confindustria Il confronto domani nella sede degli industriali

E' in programma per domani, presso la sede di Confindustria e Ance Benevento, il quinto appuntamento de “Il credito amico”, con l’intervento di BPP Banca Popolare Pugliese.

L’iniziativa, ideata dal vice presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini, mira a creare un ponte stabile di collegamento tra banche e imprese, mediante l’approfondimento di argomenti specifici e la conoscenza diretta degli istituti bancari e dei loro referenti territoriali.

Il quinto appuntamento sarà curato da BPP Banca Popolare Pugliese, che si soffermerà su un vademecum per le imprese che vogliono prepararsi ad uno scenario in cui Sostenibilità e Credito saranno sempre più correlate, oltre che sulle opportunità per le imprese del SUD date dalla ZES Unica, in termini di incentivi fiscali e credito d’imposta.

Previsti, tra gli altri, gli interventi di Filippo Liverini vice presidente Confindustria Benevento con delega al Credito; Flavian Basile, Presidente Ance Benevento; Fabrizio Russo, Presidente Odine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento.