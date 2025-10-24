l credito amico. In Confindustria il 5° appuntamento Sviluppo d’impresa e politiche per il territorio al centro del dibattito

Si è tenuto presso la sede di Confindustria e Ance Benevento, il 5° appuntamento de “IL CREDITO AMICO”, con l’intervento di BPP Banca Popolare Pugliese.

L’iniziativa, ideata dal Vice Presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini, mira a creare un ponte stabile di collegamento tra banche e imprese, mediante l’approfondimento di argomenti specifici e la conoscenza diretta degli istituti bancari e dei loro referenti territoriali.

Il 5° appuntamento sarà curato da BPP Banca Popolare Pugliese, che si soffermerà su un vademecum per le imprese che vogliono prepararsi ad uno scenario in cui Sostenibilità e Credito saranno sempre più correlate, oltre che sulle opportunità per le imprese del SUD date dalla ZES Unica, in termini di incentivi fiscali e credito d’imposta.

Dopo i saluti Istituzionali di Filippo Liverini: Vice Presidente Confindustria Benevento con delega al Credito, di Flavian Basile Presidente di Ance Benevento e di Fabrizio Russo Presidente Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Benevento si è entrati nel vivo del dibattito.

Sono intervenuti: Luigi Arigliano Direttore Commerciale Banca Popolare Pugliese che ha parlato di “Sostenibilità e credito: Cosa Cambia per le imprese e come prepararsi.

Sulla Zes Unica, incentivi fiscali e credito d’imposta: il Sud Riparte si è incentrato l’intervenuto di Andrea Candido Direttore Crediti Banca Popolare Pugliese.

Le Conclusioni sono state affidate a Mauro Buscicchio – Direttore Generale Banca Popolare Pugliese.

Il credito amico rappresenta un percorso oltre che un’importante occasione di confronto e approfondimento con l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del territorio anche attraverso l’approfondimento di strumenti incentivanti.

Un segnale concreto di vicinanza delle Banche al tessuto imprenditoriale sannita, nella prospettiva di rafforzare il dialogo tra sistema produttivo e settore bancario e favorire il rilancio e la valorizzazione delle eccellenze locali

Attraverso questi importanti momenti di confronto si tende ad accrescere e valorizzare le potenzialità del territorio sannita stimolando il network tra imprese e istituti bancari.

La priorità è quella di favorire nuovi investimenti per un tessuto imprenditoriale che intende crescere, innovare ed affacciarsi a nuovi mercati. Attraverso il confronto è possibile creare nuove sinergie partendo dall’approfondimento delle opportunità presenti.