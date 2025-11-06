"Fare impresa per consentire ai giovani di restare nel Sannio" Alla Camera di Commercio giornata di orientamento sulla Creazione d'impresa

“In questo modo i giovani potranno scoprire che anche nel nostro territorio possono trovare una strada per il loro futuro”. Antonello Murru, Direttore di Valirsannio Azienda speciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, presenta così la Giornata di Orientamento sulla Creazione di Impresa, promossa e realizzata dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio in collaborazione con l’Università del Sannio e il Consorzio Promos Ricerche.

“La sfida – spiega Murru - è trattenere in provincia di Benevento ed anche in quella di Avellino le risorse più vivaci, i talenti che si formano presso l'Unisannio. Come? Attraverso la creazione d'impresa”.

Giovani e lavoro

“I dati statistici ci presentano un quadro preoccupante, oggi abbiamo più del doppio di popolazione over 65 e c'è una tendenza al trasferimento dei giovani, mentre chi rientra nel territorio è al termine del periodo lavorativo. Ovviamente la nostra sfida è arricchire il territorio di imprese, quindi attività economiche che possano consentire ai giovani di restare qui”.

Entro il 14 novembre, infatti, sarà possibile iscriversi al corso gratuito rivolto ad under 35.

“Il corso – ha spiegato il professore Riccardo Realfonzo, direttore scientifico di Promos Ricerche nonché docente Unisannio – è finalizzato a spiegare come nasce un'impresa, quindi è destinato a tutti coloro che vogliono fondare un'impresa o anche tutti coloro che hanno fondato già un'impresa e vogliono farla crescere. Per questo mettiamo insieme tutte le competenze

Orientamento e formazione per la cultura d'impresa

“L'unione di più istituzioni e quindi la formazione di una rete è l'aiuto più tangibile che possiamo dare ai nostri giovani”, il commento della Rettrice dell'Unisannio Maria Moreno.