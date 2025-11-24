Sapori e profumi della Campania in vetrina con Food & Wine Prima iniziativa dell'associazione cuochi e territorio 'I Pentri'

Eccellenze enogastronomiche in vetrina con 'Food & Wine 2025'. A Benevento il primo evento dell'associazione Cuochi e Territorio “I Pentri”: una due giorni interamente dedicata ai sapori e ai profumi della Campania.

“La nostra associazione nasce quest'anno per portare avanti un discorso di formazione in collaborazione con le scuole Alberghiere e per promuovere le aziende e il territorio”, ha spiegato il presidente Ubaldo Pucillo rivolgendo attenzione soprattutto alle aziende: “Faremo iniziative in tutta la Campania”, come quella di oggi con “grandissimi partner”.

Dalla carne al vino alla birra, spazio alle eccellenze e al confronto tra professionisti ed appassionati.

“E' un incontro legato al cibo e al vino per valorizzare i produttori locali, abbiamo tantissime aziende nel Sannio che vogliamo far conoscere attraverso i nostri piatti”, ha assicurato Teo Barbato, vicepresidente associazione 'I Pentri'.

Ad ospitare l'evento le sale delle Fabbriche Riunite Torrone Benevento, azienda storica del Sannio. Ed ecco che anche in questa occasione il presidente Mario Rosa ha rinnovato l'impegno a “fare rete per crescere insieme”.

Professionisti ed appassionati a confronto per un'esperienza immersiva e celebrare la cultura enogastronomica campana, tra aziende e prodotti d'eccellenza come l'azienda agricola 'La Violetta': tenuta biologica specializzata nella coltivazione di zafferano con metodi naturali e selezionato a mano che per Food & Wine ha portato i suoi prodotti iconici come la birra artigianale 'MagaNuce'.

“Il prodotto principale di questa azienda è lo zafferano realizzato in purezza”, ha spiegato Gerardo Parziale: “Da qui tutti i derivati ma anche altri prodotti come i pomodorini, gialli e rossi. Prodotti che seguono tutti la linea dell'eccellenza”.