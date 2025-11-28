Rapporto Svimez 2025, Vessichelli: fermare emorragia di giovani al Sud Così il Presidente del Consorzio di Sviluppo Industriale sannita, Domenico Vessichelli

“Il rapporto Svimez descrive un meridione al centro delle dinamiche geopolitiche globali, ma con una crescita e uno scenario economico che denotano squilibri e una crescita differenziata e disordinata tra Nord e Sud. Con un Sud che rallenta, mentre il Nord mostra maggiore dinamismo. Questa dinamica è legata alle differenti performance settoriali, con la crescita del Mezzogiorno trainata ancora dal PNRR e dalle costruzioni, e un contesto globale incerto che frena l'export e impatta le economie più strutturate del Nord”. Così il Presidente del Consorzio di Sviluppo Industriale sannita, Domenico Vessichelli.

“Ma il trend della crescita economica, per quanto diffuso, non riesce purtroppo a contenere l'emorragia di giovani formati verso il Nord o l'estero, dove le prospettive di lavoro, di carriera e salariali sono considerate migliori, evidenziando una crescita demografica e occupazionale che non si traduce affatto in un miglioramento delle prospettive di vita per tutti", commenta ancora Vessichelli che ribadisce: "Ci vorrebbe un vero piano industriale per il Sud, con obiettivi chiari e di lungo periodo, poiché l'attuale assenza di una strategia integrata ne ostacola lo sviluppo. In questo contesto, i Consorzi Industriali potrebbero assumere un ruolo cruciale nel promuovere lo sviluppo locale sovente limitato dalla scarsità di risorse che ne frenano le potenzialità.

"Nel mentre e dal 2024, emerge che il nostro Sannio sta dimostrando che esiste un nuovo schema, un diverso core-business che può far da volano all’economia locale ed è il sistema produttivo culturale. La presenza nel Sannio di un patrimonio artistico e storico unico e una formazione specifica finalizzata all’acquisizione di competenze spendibili sul territorio - conclude Vessichelli - possono sostenere i livelli occupazionali ed arginare le migrazioni di giovani competenze”.