"Benevento è una città da visitare" Più di 700 turisti oggi nel Sannio aspettando il Natale

“Benevento è una città da visitate”, il commento di chi da poco arrivato nel capoluogo sannita ha appena ammirato l'Arco del Sacramento e il Duomo, ma la passeggiata in centro storico proseguirà alla scoperta dei monumenti iconici: Arco di Traiano, Chiesa di Santa Sofia. E poi ancora: spazio all'enogastronomica con la degustazione di prodotti tipici.

Confermate le attese della Pro loco: più di 700 i turisti presenti oggi a Benevento. Tanti i pullman arrivati in piazza Cardinal Pacca, dove è stata realizzata per la prima volta anche la Fiera del Bagliaio.

Ma come detto il tour prosegue lungo corso Garibaldi, nel pomeriggio ci sono i mercati natalizi realizzati nei comuni della provincia. A Apice a Limatola, tante le proposte.

Ad accogliere all'arrivo i visitatori il presidente della Pro loco Giuseppe Petito e l'assessore al Turismo del Comune di Benevento, Attilio Cappa.

L'assessore al Turismo, Attilio Cappa

“E' un'invasione pacifica – commenta Cappa – per un Natale che si prospetta straordinario per numero di presenze e per partecipazione”.

Il presidente della Pro loco, Giuseppe Petito

“E' il secondo fine settimana che accogliamo tanti visitatori – spiega Petito – ed oggi abbiamo anche la doppia proposta della prima edizione della Fiera del Bagagliaio, con tante persone che vengono da altre regione, abbiamo una sinergia tra i due eventi”.