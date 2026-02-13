Lavoro: programmate 1530 assunzioni nel Sannio

I dati del Sistema Informativo Excelsior della Camera di Commercio

Benevento.  

La Camera di Commercio Irpinia Sannio diffonde le previsioni occupazionali relative al trimestre febbraio–aprile 2026: nelle province di Avellino e Benevento le imprese programmano complessivamente 11.410 entrate, secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior.
Nel solo mese di febbraio sono previste 3.770 assunzioni, di cui 2.240 in Irpinia e 1.530 nel Sannio, pari a circa il 9% delle entrate complessivamente programmate in Campania (37.100). Le imprese che prevedono inserimenti lavorativi nei due territori rappresentano circa il 13% del totale regionale, confermando il ruolo del tessuto produttivo irpino e sannita nel mercato del lavoro campano.
Le analisi sono elaborate dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio Irpinia Sannio sulla base del bollettino Excelsior Informa, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e Camere di Commercio italiane.
Rispetto allo stesso trimestre del 2025 si registra una flessione delle previsioni occupazionali (- 1.860 entrate complessive), segnale di un contesto economico caratterizzato da prudenza nelle strategie aziendali e da incertezze legate all’andamento dei mercati.

I settori che assumono di più

I settori che assumono di più Il comparto dei servizi si conferma il principale motore della domanda di lavoro con il 59% delle entrate previste, includendo commercio, turismo, servizi alle imprese e alle persone. Il settore industriale prevede circa 1.400 inserimenti (42%), mentre il primario circa 130 contratti (3,8%).
Nel 70% dei casi ad assumere sono micro e piccole imprese con meno di 50 dipendenti.

Contratti e profili richiesti

La forma contrattuale prevalente resta il tempo determinato (76% delle assunzioni in Irpinia e 78% nel Sannio).
I giovani under 30 rappresentano una quota significativa della domanda: 22% ad Avellino e 27% a Benevento.
Le richieste si concentrano principalmente su:

  • operai specializzati e conduttori di impianti;
  • impiegati e professioni commerciali e dei servizi;
  • figure ad alta specializzazione e dirigenti.

Tra le professioni più ricercate

  • Avellino: conduttori di veicoli a motore, addetti alle vendite, addetti alla ristorazione;
  • Benevento: addetti alle vendite, addetti specializzati alle costruzioni, conduttori di veicoli.

Difficoltà di reperimento

Resta elevata la difficoltà di trovare candidati adeguati: il 43% delle entrate previste ad Avellino e il 47% a Benevento risulta di difficile copertura, soprattutto per la carenza di candidati e per competenze non sempre allineate alle esigenze delle imprese.
Per il 50% delle posizioni le imprese richiedono esperienza nel settore, mentre poco meno del 25% richiede una specifica esperienza nella mansione.

Titoli di studio richiesti

Il titolo più richiesto è il diploma professionale o una qualifica di formazione (40% delle assunzioni in Irpinia e 36% nel Sannio), seguito dal diploma di scuola secondaria superiore. Le posizioni per laureati rappresentano il 10% in Irpinia e il 13% nel Sannio, mentre cresce la richiesta di diplomi ITS, a conferma del ruolo strategico della formazione tecnica superiore.

