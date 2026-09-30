Esposito nominato componente del Gruppo Tecnico Aerospace di Confindustria Per il biennio 2026-2028

Andrea Esposito, Presidente di Confindustria Benevento e Amministratore Unico di LAER S.p.A., è stato nominato componente del Gruppo Tecnico Aerospace di Confindustria per il biennio 2026-2028.

La nomina, formalizzata dal Vice Presidente di Confindustria per l'Aerospazio, Giorgio Marsiaj, si inserisce nell'avvio del secondo biennio della presidenza di Emanuele Orsini. I Gruppi Tecnici hanno il compito strategico di affiancare e supportare la squadra di Presidenza con competenze di alto livello, garantendo un fondamentale contributo di analisi, confronto e progettazione per l'attuazione del mandato associativo.

«È per me un grande onore ricevere questo incarico e poter mettere l'esperienza e le competenze maturate in LAER S.p.A. a servizio del sistema industriale aerospaziale italiano», ha dichiarato Andrea Esposito. «L'aerospazio rappresenta un comparto chiave per la competitività del Paese; lavoreremo con il gruppo tecnico di Confindustria Nazionale per affrontare le priorità dei prossimi anni e valorizzare le eccellenze della nostra filiera». «L'industria aerospaziale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, spinta dalle sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione e delle nuove frontiere tecnologiche. Collaboreremo attivamente alle policy industriali al fine di valorizzare le eccellenze produttive e rafforzare la competitività delle filiere italiane a livello internazionale. La nomina assume un particolare significato anche per il territorio sannita e per l'intero sistema produttivo campano, che da anni esprime competenze, capacità manifatturiera e realtà imprenditoriali di primo piano nel panorama aerospaziale nazionale. Ringrazio Confindustria per la fiducia accordatami».

La riunione di insediamento del nuovo Gruppo Tecnico si terrà il prossimo 11 novembre presso la sede di Confindustria a Roma (Sala Pininfarina), occasione in cui verranno condivise le linee guida e il piano di lavoro per il biennio 2026-2028.