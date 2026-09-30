Rogo di Airola, Errico: "Ora dati chiari e accessibili ai cittadini" "Superata la fase emergenziale dovremo concentrarci sulla bonifica"

«È stata una riunione estremamente proficua, dalla quale è emersa una metodologia di lavoro concreta per accompagnare il territorio nelle fasi successive all'incendio di Airola». Così il consigliere regionale e segretario della Settima Commissione Consiliare Permanente – Ambiente, Energia e Protezione Civile, Fernando Errico, al termine del nuovo tavolo convocato questa mattina in Prefettura a Benevento per fare il punto sulla situazione determinatasi dopo il rogo. «Voglio innanzitutto ringraziare il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, per l'attenzione e la disponibilità dimostrate e per aver promosso e coordinato questo percorso istituzionale, così come gli assessori regionali Fiorella Zabatta e Claudia Pecoraro per il lavoro portato avanti in queste settimane. Un ringraziamento va inoltre all'Asl, all'Arpac e all'Istituto Zooprofilattico per il contributo tecnico fornito e per l'attenzione con cui stanno seguendo l'evoluzione della situazione». Nel corso dell'incontro sono stati acquisiti e condivisi una serie di dati relativi agli accertamenti effettuati dopo l'incendio. Un passaggio ritenuto particolarmente importante, secondo Errico, riguarda però la necessità di rendere queste informazioni facilmente accessibili e comprensibili alla popolazione. «Uno degli aspetti emersi con maggiore chiarezza - sottolinea Errico - riguarda proprio la fruibilità dei dati. Non basta acquisire informazioni e risultati tecnici: è necessario che questi vengano restituiti al territorio in maniera chiara, tempestiva e comprensibile. È una richiesta che era stata sollevata anche dalle associazioni di categoria e che considero pienamente condivisibile». Da qui la definizione di una metodologia di comunicazione condivisa tra gli organismi coinvolti. «L'Istituto Zooprofilattico, l'assessorato regionale alla Protezione Civile, l'Asl e l'Arpac - spiega il consigliere regionale - lavoreranno alla predisposizione di comunicazioni periodiche, con una cadenza che sarà definita in relazione all'evoluzione della situazione, per aggiornare costantemente cittadini e operatori del territorio sui dati disponibili e sugli esiti degli accertamenti». Per Errico, trasparenza e coordinamento istituzionale rappresentano in questa fase elementi essenziali. «In una situazione delicata come quella di Airola – aggiunge - è fondamentale evitare vuoti informativi e garantire una comunicazione istituzionale puntuale. I cittadini hanno diritto a conoscere, con rigore e senza allarmismi, gli elementi che emergono dagli accertamenti. Il coordinamento tra le istituzioni e il supporto degli organismi tecnici sono quindi indispensabili per tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Nel corso del tavolo è stato inoltre affrontato il tema della bonifica dell'area interessata dal rogo. «Superata la fase emergenziale - conclude Errico - dovremo concentrarci sulla bonifica e sugli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area. Anche su questo aspetto intendo assicurare, nell'ambito delle competenze della Commissione Ambiente, la massima attenzione e la disponibilità a seguire il percorso istituzionale affinché si proceda con puntualità e nel rispetto delle necessarie verifiche tecniche».