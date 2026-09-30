Giunta, ok all'installazione di ulteriori 291 tabelline di numerazione civica "Provvedimento importante: chiudiamo la numerazione civica delle contrade"

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato l'installazione di ulteriori 291 nuove tabelline di numerazione civica che vanno ad aggiungersi alle 9mila 628 già operative. "E' un provvedimento importante: chiudiamo la numerazione civica delle contrade che abbiamo trovato sprovviste di ogni riferimento toponomastico, con conseguenze facilmente immaginabili per la localizzazione dei domicili per i soccorsi, per il recapito postale e per la logistica familiare. Oltre diecimila numeri civici sono un risultato che quest'Amministrazione consegna alle contrade e ai suoi abitanti, come una promessa mantenuta", scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore delegato alla Toponomastica Molly Chiusolo. Nel provvedimento odierno l’ intervento di toponomastica e numerazione civica interessa le aree comprese tra via Bachelet (svincolo galleria -via Bachelet) ed il comune di San Nicola Manfredi, quella prospiciente il cimitero comunale, nonché una zona a ridosso di viale Rotili. Le contrade interessate del presente sono: · Ponte delle tavole; · Piano Cappelle; · Monache; · San Marco aventi una superficie di circa 12 kmq. Le nuove aree di circolazione sono di seguito denominate; Via Piano Cappelle; Via Antonio De Curtis; Via Cerza di Piano Cappelle; Via Monache; Via San Giuseppe Artigiano; Via Casino De Paola; Via Mezzaricotta; Via Pietratagliata. Tutte le info sono reperibili sul sit (sistema informativo territoriale) a cui si accede dal sito www.comune.benevento.it. I cambi di indirizzo dei residenti ai fini demografici e delle società presso la camera di commercio di Benevento potranno essere effettuati senza bisogno di recarsi presso gli uffici comunali utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito di questo Ente e che verranno altresì distribuite al momento delle operazioni di installazione della numerazione civica.

