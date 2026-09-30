Sorrentino (Ndc): "Nessuno minimizza, rispetto per la Magistratura" La segretaria di Noi di Centro: il consenso del nostro leader Mastella non si cancella

"Come segretaria provinciale di Noi di Centro, sento il dovere politico di intervenire sugli ultimi avvenimenti che riguardano il Comune di Benevento. Un’indagine ancora in corso non può diventare, prima dell’accertamento dei fatti, uno strumento di delegittimazione dell’Amministrazione, di un partito o dell’intera comunità politica.

Lo faccio nel pieno rispetto della Magistratura, senza minimizzare eventuali illeciti che dovessero essere accertati", lo scrive in una nota la segretaria provinciale Noi di Centro Marcella Sorrentino.

"Il rispetto delle istituzioni impone di non confondere il piano giudiziario, quello amministrativo e quello politico.

L’articolo 107 del TUEL distingue le funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuite ai dirigenti e ai responsabili degli uffici.

Non è accettabile trasformare automaticamente eventuali responsabilità individuali nella responsabilità del Sindaco, della Giunta, di un partito o dell’intera esperienza politica che governa Benevento.

Ndc non ha nulla da nascondere.

Clemente Mastella ha ribadito la fiducia nella Magistratura e la necessità di verificare ogni eventuale responsabilità.

Ha inoltre ricordato che il Sindaco e gli amministratori non sono investigatori e non possono rispondere automaticamente di ciò che accade all’interno della struttura amministrativa.

Questa non è una fuga dalle responsabilità. È rispetto dello Stato di diritto.

Nessuna polemica può cancellare il voto dei cittadini.

Alle elezioni regionali del 2025, nella circoscrizione di Benevento, la lista Mastella Noi di Centro Noi Sud ha ottenuto 17.701 voti, pari al 17,68%, risultando la più votata nel Sannio, davanti a Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Nel Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore-Noto Sondaggi, Clemente Mastella ha inoltre raggiunto il 59,5% di gradimento, risultando tra i primi dieci sindaci dei capoluoghi italiani.

Questi numeri non rendono nessuno immune dalle critiche e non incidono sull’accertamento giudiziario,d imostrano però la realtà. Il consenso si può contestare, conquistare o perdere. Non si può, però, dichiararlo inesistente per convenienza politica.

Noi di Centro sosterrà il proprio leader e la propria comunità politica con fermezza e senso delle istituzioni.

Sostenere Clemente Mastella significa tutelare il diritto di non essere condannati prima dell’accertamento dei fatti. Sostenere NDC significa rispettare il voto di migliaia di cittadini del Sannio.

Non accetteremo che un’inchiesta venga trasformata in una condanna o che un indagato venga considerato colpevole.

Alla nostra comunità politica rivolgo un messaggio chiaro: non dobbiamo avere paura né trasformare questo momento in una guerra personale.

Dobbiamo restare uniti, continuare a lavorare, sostenere le nostre ragioni e lasciare che la Magistratura faccia il proprio lavoro.

Le sentenze spettano ai giudici. Il governo della città spetta agli amministratori eletti. Il giudizio politico spetta ai cittadini.

Noi continueremo a rispettare tutti questi piani, con fermezza, dignità e senso delle istituzioni. Perché un’inchiesta deve accertare la verità, non cancellare il consenso. E il consenso democraticamente conquistato in cinquant'anni non si elimina con una campagna di delegittimazione politica e io, come segretaria provinciale di Noi di Centro, continuerò a stare al fianco di Clemente Mastella, con lealtà, fermezza e convinzione", chiude la segretaria NdC Sorrentino.

