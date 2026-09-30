Impianto biometano, incontro al Comune con il Comitato civico San Domenico Clima costruttivo, decisa istituzione Tavolo permanente

Una delegazione del Comitato civico Territoriale San Domenico è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Mosti dal sindaco Clemente Mastella, dal vicesindaco Francesco De Pierro, dalla consigliera delegata alle Contrade Loredana Iannelli e dal dirigente Settore Attività Produttive. Nel corso di un colloquio pacato e costruttivo, il Comitato ha riconosciuto all'Amministrazione dallo scorso giugno una costante attività, amministrativa e di interlocuzione con le altre istituzioni impegnate nella vicenda, finalizzata a risolvere il problema dei miasmi derivanti dall'impianto biometano. L'Amministrazione ha preso visione di un articolato dossier indirizzato dal Comitato ad Asl, Arpac, Carabinieri e Forestali e per conoscenza alla Prefettura e alla Procura. In particolare è stata analizzata dal punto di vista tecnico la problematica dello smaltimento degli attuali teli di contenimento e della compatibilità effettiva di quest'operazione con il provvedimento di sequestro che insiste sul sito per via dell'indagine penale in corso della Procura della Repubblica. A tale proposito il Sindaco ha garantito, che nell'interesse massimo e prioritario della salubrità pubblica e dell'habitat ambientale, avvierà formale interlocuzione con la Procura della Repubblica per verificare il perimetro degli interventi fattibili a breve termine. L'Amministrazione comunale ha garantito massima disponibilità rispetto alla richiesta del Comitato di godere del massimo supporto istituzionale nelle iniziative tese a risolvere la vicenda ed è stata decisa l'istituzione di un Comitato permanente con il Comune che monitorerà costantemente l'evoluzione dello stato ambientale e concorderà le misure tecniche e amministrative adottabili per giungere alle soluzioni risolutive.

