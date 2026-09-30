Una delegazione del Comitato civico Territoriale San Domenico è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Mosti dal sindaco Clemente Mastella, dal vicesindaco Francesco De Pierro, dalla consigliera delegata alle Contrade Loredana Iannelli e dal dirigente Settore Attività Produttive. Nel corso di un colloquio pacato e costruttivo, il Comitato ha riconosciuto all'Amministrazione dallo scorso giugno una costante attività, amministrativa e di interlocuzione con le altre istituzioni impegnate nella vicenda, finalizzata a risolvere il problema dei miasmi derivanti dall'impianto biometano. L'Amministrazione ha preso visione di un articolato dossier indirizzato dal Comitato ad Asl, Arpac, Carabinieri e Forestali e per conoscenza alla Prefettura e alla Procura. In particolare è stata analizzata dal punto di vista tecnico la problematica dello smaltimento degli attuali teli di contenimento e della compatibilità effettiva di quest'operazione con il provvedimento di sequestro che insiste sul sito per via dell'indagine penale in corso della Procura della Repubblica. A tale proposito il Sindaco ha garantito, che nell'interesse massimo e prioritario della salubrità pubblica e dell'habitat ambientale, avvierà formale interlocuzione con la Procura della Repubblica per verificare il perimetro degli interventi fattibili a breve termine. L'Amministrazione comunale ha garantito massima disponibilità rispetto alla richiesta del Comitato di godere del massimo supporto istituzionale nelle iniziative tese a risolvere la vicenda ed è stata decisa l'istituzione di un Comitato permanente con il Comune che monitorerà costantemente l'evoluzione dello stato ambientale e concorderà le misure tecniche e amministrative adottabili per giungere alle soluzioni risolutive.
Impianto biometano, incontro al Comune con il Comitato civico San Domenico
Clima costruttivo, decisa istituzione Tavolo permanente
Una delegazione del Comitato civico Territoriale San Domenico è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Mosti dal sindaco Clemente Mastella, dal vicesindaco Francesco De Pierro, dalla consigliera delegata alle Contrade Loredana Iannelli e dal dirigente Settore Attività Produttive. Nel corso di un colloquio pacato e costruttivo, il Comitato ha riconosciuto all'Amministrazione dallo scorso giugno una costante attività, amministrativa e di interlocuzione con le altre istituzioni impegnate nella vicenda, finalizzata a risolvere il problema dei miasmi derivanti dall'impianto biometano. L'Amministrazione ha preso visione di un articolato dossier indirizzato dal Comitato ad Asl, Arpac, Carabinieri e Forestali e per conoscenza alla Prefettura e alla Procura. In particolare è stata analizzata dal punto di vista tecnico la problematica dello smaltimento degli attuali teli di contenimento e della compatibilità effettiva di quest'operazione con il provvedimento di sequestro che insiste sul sito per via dell'indagine penale in corso della Procura della Repubblica. A tale proposito il Sindaco ha garantito, che nell'interesse massimo e prioritario della salubrità pubblica e dell'habitat ambientale, avvierà formale interlocuzione con la Procura della Repubblica per verificare il perimetro degli interventi fattibili a breve termine. L'Amministrazione comunale ha garantito massima disponibilità rispetto alla richiesta del Comitato di godere del massimo supporto istituzionale nelle iniziative tese a risolvere la vicenda ed è stata decisa l'istituzione di un Comitato permanente con il Comune che monitorerà costantemente l'evoluzione dello stato ambientale e concorderà le misure tecniche e amministrative adottabili per giungere alle soluzioni risolutive.