Benevento: domani test a San Marco, ecco chi scenderà in campo Floro Flores ha chiesto in "prestito" un bel gruppo di giovani della Primavera e dell'Under 17

Floro Flores non fa sconti. La squadra giallorossa andrà già domani mattina in campo all'Imbriani per una bella seduta di allenamento. Conta poco che nel pomeriggio ci sia la prima delle due consecutive amichevoli di questa lunga sosta di campionato. Il tecnico giallorosso ha pianificato già il modo di scendere in campo domani a San Marco dei Cavoti e venerdì a Frosinone: ha in testa le formazioni che difenderanno il nome della squadra giallorossa.

Quella di domani pomeriggio (ore 15), legata soprattutto alle celebrazioni del Comune che conferirà la cittadinanza onoraria a Oreste Vigorito, sarà una mista di giovani talenti e qualche elemento di prima squadra. Floro ha pescato a piene mani nelle formazioni giovanili: innanzitutto i ragazzi che sono stabilmente con lui negli allenamenti, vale a dire Giugliano, Del Gaudio, Rosa e Donatiello. Poi una pattuglia mista di elementi della Primavera e dell'Under 17: Jerradi, Scarpitella, Petrizzo, D'Ambrosio, Formicola, Grilli, Paolini, Manuzzi e Soprano. Già loro numericamente possono formare una squadra da mandare in campo, ma il tecnico giallorosso ha anche altro per la testa. Per esempio dare un po' di minutaggio agli ex infortunati, segnatamente Simonetti e Romano, che si allenano già da un po' dopo essersi liberati dei rispettivi problemi fisici. Ma c'è anche Simone Verdi che attende di potersi rendere utile alla squadra e a rimettersi in discussione. Forse è ancora un po' presto per rivederlo in una partita, ma magari una quindicina di minuti possono anche essere proficui.

Difficile invece che ci sia spazio per qualcuno dei cosiddetti “titolarissimi”, quantunque saranno tutti presenti a San Marco, anche dopo la seduta di allenamento mattutina. Il programma prevede infatti il pranzo al “Catering Messina” alle 12,30, la partenza in Bus societario alle 13. Sul mezzo saliranno tutti, anche chi non sarà poi chiamato a giocare la partita amichevole sul campo di San Marco. Per loro ci sarà spazio venerdì allo Stirpe di Frosinone. Una partita a cui Floro Flores tiene tantissimo.