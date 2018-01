Resto al Sud: boom di domande nei primi giorni Valentino: "Sono già 1600, dimostrazione della fiducia del Governo per i giovani del Sud"



l bando Resto al Sud, attivo dalle ore 12 dello scorso 15 gennaio, ha fatto subito registrare in questi primi giorni un numero incredibile di domande: 1.600 quello presentate nelle prime 24 ore. Misura che proprio il ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno Claudio De Vincenti aveva presentato qui a Benevento.

“I numeri parlano chiaro – questo il commento del segretario della federazione provinciale del Pd Carmine Valentino - c’è tanta fiducia in questa nuova misura che il Governo ha voluto attivare per i giovani del Mezzogiorno e che mette a disposizione di chi ha voglia di fare impresa gli incentivi necessari. Una fiducia che oggi viene riconosciuta nei confronti di un Governo che in questi ultimi anni ha dedicato al Mezzogiorno importantissimi investimenti. Ed il Sannio è sicuramente tra quei territori che hanno visto una costante attenzione da parte degli esecutivi guidati prima da Renzi e poi da Gentiloni.

I temi dello sviluppo del Sud e del futuro dei nostri giovani sono stati prioritari nell’agenda di governo del Partito Democratico e saranno al centro del nostro programma elettorale”.