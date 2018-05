Stir Casalduni:mozione si discuterà in consiglio Mozione sul potenziamento dell'impianto di videosorveglianza

La mozione sul potenziamento dell'impianto di videosorveglianza presso lo Stir di Casalduni, presentata dal Consigliere regionale della Campania on. Erasmo Mortaruolo, sarà al centro della seduta di Consiglio regionale convocata per lunedì 21 maggio.



“A seguito dell'incendio che ha colpito l'impianto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 aprile – afferma l'on. Mortaruolo – ho ritenuto doveroso a tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini di dover richiedere il potenziamento del sistema di videosorveglianza per evitare il ripetersi nel futuro di episodi devastanti per il nostro territorio. Il potenziamento del sistema di videosorveglianza, in alcuni punti nevralgici nelle immediate vicinanze degli accessi, dovrà prevedere la registrazione delle immagini delle telecamere mediante collegamento diretto con l’Ufficio di Polizia Locale del Comune e delle Forze dell'Ordine provinciali”.