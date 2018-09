Il Sannio non è e non può essere considerata terra di rifiuti Mauro (FI): “L’impegno non viene meno con lo spegnersi dei focolai allo Stir"

All’indomani della visita fatta lo scorso 30 agosto presso lo STIR di Casalduni ed in seguito aiai sindaci di Fragneto Monforte e Casalduni, il Coordinatore provinciale di Forza Italia ha organizzato un altro incontro nelle terre sannite dove negli ultimi mesi i rifiuti hanno fatto accendere le proteste

“Lunedì pomeriggio guideremo la delegazione della nostra parlamentare e dei consiglieri regionali – ha commentato il commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro – in un tour di ascolto delle esigenze, dei bisogni e delle difficoltà che le nostre comunità stanno vivendo sul tema ambientale. Sin d’ora, vorrei ringraziare a nome dell’intero coordinamento provinciale, la senatrice AlessandrinaLonardo, il capogruppo regionale Armando Cesaro e il consigliere, nonché il già presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro per la costante sensibilità e attenzione che riservano alle istanze del territorio sannita”.

“La prima tappa del nostro tour è a Sassinoro presso il cantiere dell’impianto di compostaggio sul quale ci sono le riserve di diverse associazioni ambientaliste e la puntuale opposizione nel merito del Comitato 'Mamme Sannite' . Subito dopo, indicativamente per le 16.00, il nostro viaggio continuerà alla volta dello STIR di Casalduni e da qui al deposito di Toppa Infuocata di Fragneto Monforte. Infine, ci sposteremo, presso la sede municipale del Comune di Fragneto Monforte per rispondere in una conferenza stampa dedicata alle domande dei giornalisti e anticipare riflessioni e proposte per ridare una speranza seria e realizzabile ai nostri concittadini sanniti”.

La delegazione azzurra ha in programma anche l’incontro con gli otto sindaci dei comuni di Casalduni, Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Morcone, Sassinoro, Fragneto L’Abate e Campolattaro per sostenere la richiesta, consegnata al Prefetto di Benevento e indirizzata al Governo affinchè venga dichiarato lo “stato di emergenza”.

Per questi motivi il Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento ha organizzato, per lunedì 17 settembre 2018, #ILSANNIONONE`UNRIFIUTO, cui parteciperanno la Senatrice, Alessandra Lonardo, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale della Campania, Armando Cesaro ed il consigliere regionale, Stefano Caldoro. Il programma (in allegato), prevede il sopralluogo presso il Sito di compostaggio di Sassinoro alle ore 15.00 ed allo S.T.I.R di Casalduni e deposito di Toppa infuocata di Fragneto Monforte, alle ore 16.30. Seguirà una conferenza stampa, presso il Comune di Fragneto Monforte.