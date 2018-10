Pd: dipartimento Lavoro interviene su Cmr, Moccia ed elezioni Natascia Perone: "Tante sfide, ma nel contempo c'è volontà per dare una svolta"

Si sono riuniti, presso la sede della Federazione Provinciale del PD, i membri del Dipartimento Lavoro e Welfare (Petruccelli, Mirra, Petrone, Castaldo, Vene, Perone, Ruggiero, Schettini, Tirino e Lombardi). Il gruppo presenta varie competenze: dal diritto al sindacalismo, all’economia, al welfare ecc. Al termine della riunione, all'unanimità, il gruppo ha scelto come coordinatore del Dipartimento Natascia Perone, educatrice/criminologa e competente della violenza di genere. Nel corso dell'incontro, i presenti hanno analizzato soprattutto i temi dell’emergenza abitativa, della formazione e delle forme flessibili di contrattazione del lavoro, soffermandosi sull'area di crisi di Airola e le vertenze del CMR e della cava Moccia. Il gruppo, che incontrerà nei prossimi giorni il candidato alla Presidenza della Provincia Franco Damiano, si è aggiornato per analizzare e promuovere iniziative calibrate sull'intero territorio provinciale. “C’è motivazione ed impegno da parte di tutti - dichiara la coordinatrice del dipartimento Natascia Perone -. Le sfide presenti e future sono tante ma nel contempo c’è volontà e determinazione per dare una svolta vera e decisa, con proposte di governo credibili e realizzabili per il nostro Sannio."