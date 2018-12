Mancano gli anestesisti, la Ianaro interroga Grillo Nuovo allarme per il Presidio di Sant'Agata dei Goti

“Si direbbe che non c'è pace per il Presidio Sant'Alfonso Maria de'Liguori! Dopo l'allarme per il Pronto Soccorso ed il rischio di chiusura, ne arriva ora un altro, quello della mancanza di medici anestesisti”.

Così Angela Ianaro, deputata sannita del Movimento Cinque Stelle sul presidio sanitario di Sant'Agata dei Goti. “Appena ho appreso la notizia, ho disposto subito una interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute ed al Presidente del Consiglio, affinché si intervenga prontamente per scongiurare questa nuova emergenza".

La deputata pentastellata domani mattina sarà a Sant'Agata dei Goti, insieme alla delegazione parlamentare sannita, per un gazebo promosso sull'ospedale da parte del Meetup locale. Nell'occasione, in viale Vittorio Emanuele III nello spazio antistante la scuola elementare, informerà i cittadini sulle iniziative ad oggi intraprese, i Tavoli, le riunioni al Ministero, ed i pareri legislativi raccolti sul piano regionale ospedaliero "affinche' la sanità locale - precisa Ianaro - possa essere adeguata alle esigenze reali della comunità"