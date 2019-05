Parcheggi: Niente multa col ticket scaduto: "La legge c'è già" Paolucci (Fdi): "Una delibera del 2002 prevede l'esenzione da ogni sanzione"

Sulla questione dei parcheggi a Benevento e delle multe per ticket scaduto che sta tenendo banco nelle ultime settimane è intervenuto il portavoce provinciale di Fratelli D'Italia, Federico Paolucci, tirando fuori una delibera che regola la materia, votata dal consiglio comunale nel 2002 e che risulta tutt'ora efficace visto che non c'è traccia di revoca.

"E' tornata alla ribalta la questione della strisce blu, ed in particolare il caso di chi, pur avendo apposto il tagliando di parcheggio, faccia qualche minuto di ritardo. la questione, che sta arrovellando l'amministrazione nel confronto con la Trotta bus, fu già affrontata nel lontanto 2002, dall'Amministrazione d'Alessandro, su proposta dell'allora consigliere comunale Corrado De Lorenzo, con delibera n° 56 , che già prevedeva l'esenzione da ogni sanzione per i casi del genere. Non pare che tale delibera sia stata mai revocata. Sarebbe opportuno che l'amministrazione consultasse le deliberazioni ancora in vigore."