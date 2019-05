Salva ospedale: ecco cosa prevede il decreto De Luca Il testo del decreto firmato dal Governatore per il presidio ospedaliero di Sant'Agata

Cosa prevede il decreto firmato in questi minuti dal governatore regionale De Luca? Nel testo si fa menzione di tutto quanto accaduto e deciso nei mesi scorsi per l'ospedale, passando dall'accorpamento tra il Sant'Alfonso di Sant'Agata e il Rummo di Benevento, il decreto commissariale per classificare Sant'Agata come pronto soccorso di area disagiata e non ultime le istanze e le proteste della comunità in particolare per il Pronto Soccorso.



Nel decreto si prevede di “Configurare ad integrazione e modifica del Dca 103 del 2018 il Presidio di Sant'Agata de'Goti come presidio di Pronto Soccorso dotato di posti letto di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Cardiologia, Ortopedia, Anestesia e rianimazione integrato con posti letto di Lungodegenza, Riabilitazione e Oncologia (con acceleratore lineare) con i quali entra a far parte integrante della rete regionale di assistenza ai pazienti oncologici nell'ambito del Pdta che fa capo al Corp del Presidio Rummo nel servizio di radiologia”, di disporre “che tutte le maggiori specialità collocate nel Presidio Rummo svolgano attività ambulatoriale anche presso il presidio di Sant'Agata de Goti”.