Enzo Pacca eletto sindaco di Pannarano “Scegliamo Pannarano” ha ottenuto il 53,94 % delle preferenze

760 voti ed Enzo Pacca della lista “Scegliamo Pannarano” è stato eletto sindaco del centro caudino con il 53,94 per cento delle preferenze. Lo sfidante Fabio D'Alessio con la lista “Tradizione Futuro” ha invece totalizzato 649 preferenze utili per conquistare 3 seggi in consiglio comunale.