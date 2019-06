Bill De Blasio molto bene il primo dibattito da candidato Negli studi Nbc l'italo santagatese si destreggia bene rispetto agli altri candidati dem

Giudizio positivo del New York Times per Bill De Blasio dopo il primo dibattito tra i candidati democrats alla Casa Bianca andato in scena alla Nbc.

Secondo il NYT il santagatese è stata tra le sorprese del dibattito, andando oltre le aspettative. E' stato il primo candidato a interrompere un altro (Beto O'Rourke, bocciato da tutti), quando ha contestato l'idea di O'Rourke di mantenere l'assicurazione privata, sostenendo appunto (unico tra i candidati) il sistema sanitario pubblico.

Secondo il quotidiano newyorkese nonostante parta sfavorito e i sondaggi lo condannino De Blasio vista la verve mostrata potrebbe riscuotere l'interesse anche di elettori al di fuori della città di New York (che è il limite attribuito a De Blasio). Durissima tuttavia la battaglia per il sindaco di New York, che i sondaggi danno ancora indietro.