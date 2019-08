Incendio Stir, Maglione: "Chiederò se si può usare l'esercito" Il deputato pentastellato: "Scriverò al Prefetto per considerare questa possibilità"

Pasquale Maglione, deputato del Movimento Cinque Stelle, è intervenuto sull'incendio dello Stir di Casalduni: "Ho seguito e sto seguendo con attenzione le vicende dello STIR di Casalduni che ieri sera è stato interessato da un nuovo incendio.

Il Presidente dell’ATO, Pasquale Iacovella, con il quale ieri ho avuto un contatto telefonico mi ha rassicurato che già in tarda serata, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione era sotto controllo.

Sarà necessario chiarire la natura dell’incendio ma resta ancora attuale la problematica della sicurezza del sito, criticità condivisa anche dai Sindaci di Casalduni e Fragneto.

A tal proposito scriverò al Prefetto per chiedere di considerare la possibilità di interessare l’esercito per il controllo dell'area, in conformità anche con l’indirizzo del Ministro Costa".