Rendiconto di gestione, convocata assemblea dei sindaci Martedì 22 ottobre in Provincia

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha convocato presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori per martedì 22 ottobre 2019, alle ore 10 l’Assemblea dei Sindaci del Sannio per la trattazione del seguente Ordine del giorno: “Rendiconto della gestione 2018. Parere”.

Per la stessa giornata e sempre nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, ma con inizio alle ore 12.00, è stato altresì convocato il Consiglio Provinciale per discutere del seguente Ordine del giorno: Approvazione del Verbale della seduta precedente; Rendiconto della gestione finanziaria 2018. Approvazione definitiva. Bilancio consolidato gruppo Provincia di Benevento relativo all’esercizio 2018. Approvazione.