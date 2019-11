PD, tesseramento, c'è la riunione dei segretari di circolo Domani pomeriggio alle 18 presso la sede del partito democratico

È convocata per domani (martedì 5 novembre, alle ore 18) presso la sede della Federazione Provinciale, la riunione dei Segretari di Circolo del Partito Democratico. Argomento prioritario dell’incontro è il «Punto sulla Campagna di Adesioni per l’anno 2019» che si chiuderà il 31 Dicembre.

Relazionerà il Presidente dell’Ufficio Provinciale Adesioni, Domenico Galdiero, che rappresenterà lo stato del Tesseramento nei vari Circoli territoriali quale posto in essere dai rispettivi Segretari o dagli specifici Responsabili, ove espressamente individuati. Per tutti gli altri casi (Comuni privi circoli costituiti, con Segretari cessati dalle loro funzioni che non siano stati rinnovati o sostituiti dai competenti organi e non siano in regime di prorogatio), l’adesione al partito è stata ed è effettuabile presso gli Uffici della Federazione Provinciale di Benevento.

Con l’occasione sarà altresì rimessa ai Segretari la Proposta di Riforma dello Statuto del Partito Democratico approntata dalla Commissione Nazionale, all’uopo istituita, presieduta da Maurizio Martina.

La medesima proposta sarà quindi materia della successiva riunione degli Organi Provinciali del Partito, Assemblea e Direzione, convocati per l’8 Novembre.