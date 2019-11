Il Comune liquiderà a Samte debito dell'ultimo mese 2017 Si tratta di 120mila euro

Lassessore alle Finanze, Maria Carmela Serluca, e lassessore allAmbiente, Luigi De Nigris, rendono noto che gli uffici comunali hanno istruito tutte le procedure propedeutiche alla liquidazione di una parte del credito che la Samte vanta nei confronti del Comune di Benevento.

In pratica, si tratta della quota dovuta dal Comune alla Samte per lultimo mese dellanno 2017 che, a seguito delle verifiche effettuate (anche con lausilio dellUfficio Legale) rispetto alle diverse opposizioni proposte negli anni per i continui aumenti della tariffa effettuati dalla Provincia, risulta dovuta.

Pertanto, lEnte provvederà la prossima settimana a liquidare la somma di 120.000,00 euro circa alla Samte.