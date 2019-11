Mauro: "Bene messa in sicurezza di Pantano, dopo silenzio" Il coordinatore provinciale di Forza Italia sull'intesa tra Provincia e Regione

Ricorda l'alluvione del 2015 Domenico Mauro oggi che c'è la firma per la messa in sicurezza di Pantano: "A distanza di un anno dall’alluvione del 2015, mi recai in località Pantano a Benevento constando lo stato di abbandono nel quale era stato lasciato il fiume Calore, nonostante il disastro di un anno prima, e denunciando la pericolosità di quella situazione. Sollecitavo le istituzioni ad attivarsi subito per rimuovere i pericoli e garantire, per tale via, sicurezza agli abitanti della zona. Sono passati anni di silenzio e indifferenza. Oggi la Provincia di Benevento ha siglato una convenzione con la Regione Campania per realizzare un intervento radicale di messa in sicurezza della zona Pantano, per un importo di 1.245.000 euro. Ringrazio il Presidente Antonio Di Maria, nonché il genio civile, per la sensibilità istituzionale che ha dimostrato e per aver messo ancora una volta al primo posto i cittadini"