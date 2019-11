Centro democratico, Citarelli nuova coordinatrice provinciale Riorganizzazione interna per il partito fondato da Tabacci

“Il Segretario nazionale del partito Centro Democratico, Margherita Rebuffoni, su proposta del coordinatore regionale della Campania, Raimondo Pasquino, ha nominato Virginia Citarelli, laureata in scienze politiche, da sempre attiva nel sociale, coordinatrice per la provincia di Benevento. La nomina rientra nell’ambito di un percorso di riorganizzazione interna che Centro Democratico, partito fondato nel 2012 da Bruno Tabacci, ha avviato nell’ultimo anno. Sono certo che l’impegno della Citarelli - ha dichiarato Pasquino - ci consentirà di essere più radicati sul territorio e pronti per le imminenti sfide elettorali che ci vedranno coinvolti”.