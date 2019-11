Regionali. Mastella: "Presenterò una mia lista" Il sindaco di Benevento sulla scelta di Caldoro candidato presidente: "Non condivido il metodo"

“Nonostante la designazione di Berlusconi per Caldoro, continuo a sostenere le primarie come strumento necessario per la scelta o la convalida di una indicazione. Non discuto mai le persone ma il metodo che non condivido. In Campania non sarà semplice vincere. Per quanto mi riguarda presenterò una mia lista”.

Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex ministro dlela Giustizia scioglie la riserva sulle prossime elezioni regionali in Campania. Aveva già annunciato una sua discesa in campo ma questa mattina dalla sua pagina Facebook si spinge più in là e annuncia la creazione di una lista: “Non essendo partecipe di nulla mi pare la sola condizione per essere nel gioco. Un gioco che è cambiato radicalmente e pochi se ne rendono conto”.

Il primo cittadino ribadisce come solo attraverso le primarie Forza Italia avrebbe dovuto scegliere il candidato e quindi non si trova d'accordo con la decisione presa da Berlusconi di candidare Stefano Caldoro.

Mastella in più occasioni aveva ribadito la necessità, o meglio l'opportunità di scegliere il candidato presidente alla Regione con le primarie. Di diverso parere, evidentemente, il leader di Fi.