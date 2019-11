Di Maio domenica a Guardia Sanframondi Maglione: “Celebriamo la falanghina e parliamo di futuro”

“Il nostro Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, domenica sarà nel Sannio. Luogo dell’incontro sarà la Società Cooperativa Agricola La Guardiense, a Guardia Sanframondi, in località Santa Lucia, alle ore 12,30. Si tratta di una tappa del tour che impegnerà il ministro in Campania e che toccherà anche la nostra provincia, dal momento che già a Vinitaly, il salone Internazionale del vino, Di Maio aveva espresso la volontà di visitare la terra della falanghina.

Sarà un momento di confronto con attivisti, portavoce e cittadini e sarà anche l’occasione per celebrare la nostra specialità di vino bianco, nei territori in cui viene prodotta. Ringrazio per la disponibilità subito manifestata dalla cooperativa guardiense e spero che la presenza del ministro degli esteri sia uno ulteriore strumento per promuovere le nostre eccellenze, anche a livello internazionale”, così in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione.