Ciccopiedi: "Caldoro? Scelta lungimirante di Berlusconi" Il responsabile organizzativo di Fi nel Sannio: "Ora il centrodestra sia unito"

"La scelta del Presidente Silvio Berlusconi, di puntare su Stefano Caldoro, come candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania, è la testimonianza della perdurante lungimiranza del nostro leader. Caldoro ha già ben governato la nostra regione ed oggi è rimpianto ovunque e da chiunque. Con Stefano Caldoro riportiamo il centrodestra alla guida della Regione Campania e ripariamo agli sfaceli di De Luca su sanità, rifiuti, infrastrutture e lavoro. Poniamo fine ad una stagione di malgoverno di cui il nostro Sannio è stato una delle vittime più bersagliate. Ora si stringano intorno al candidato Governatore tutte le anime del centrodestra” - Cosí Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento, commentando le dichiarazioni del Cav. che ha indicato Caldoro come candidato governatore del centrodestra alla guida della regione Campania.