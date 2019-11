Mauro: "Bene Caldoro, ma si facciano le primarie" Coordinatore provinciale di Forza Italia: "Nome autorevole, ma riallacciare rapporto con elettori"

Domenico Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia inteviene sulla candidatura di Caldoro a presidente della Giunta Regionale: "In merito all’investitura dell'On.Le Stefano Caldoro, a candidato Presidente della Regione Campania, c’è poco da aggiungere, è una persona autorevole e competente.

Il sottoscritto,così come ha da sempre sollecitato i congressi su scala provinciale, per la scelta del segretario provinciale, per la scelta del candidato presidente alla Regione Campania , ha, da tempi non sospetti, sostenuto l’idea delle consultazione popolare e, nel contempo, senza se e senza ma, non ha mai nascosto l'orgoglio per l'eventuale partecipazione alle stesse di un autorevole sannita, ovvero dell''On.Clemente Mastella. Oggi siamo in un’altra era, i partiti sono in affanno, la politica in generale è in difficoltà, addirittura interpretare un ruolo politico, oggi, diversamente dal passato remoto, è considerato addirittura come un disvalore; c’è necessità, pertanto, senza se e senza ma, di riallacciare il rapporto con la gente, di condividere scelte e, rimotivare quel popolo di moderati che è da sempre stato il baluardo della democrazia. Forza Italia bn, come coordinamento provinciale, istituendo anche i dipartimenti provinciali tematici, industria/artigianato, agricoltura e giustizia, ha in un anno fatto tante battaglie, dai rifiuti alla sanità al dissesto idrogeologico, alla tutela dell'ambiente, ma oggi più che mai si avverte la necessità di maggiore forza e maggiore impulso all'azione e, pertanto ben vengano, anche, liste civiche nella prossima competizione elettorale regionale che contribuiscano a difendere le aree interne e, più che altro contribuiscano a difendere il Nostro Sannio".