Noi Sanniti: "Da Puzio attacchi pretestuosi a Feleppa" Il gruppo si schiera con il delegato al verde pubblico: "Lavora per la città, ha nostro sostegno"

Si schiera a difesa del delegato al verde pubblico Feleppa il gruppo consiliare "Noi Sanniti", che replica a Puzio giudicando pretestuosi i suoi attacchi: "Riteniamo sia pretestuoso l’attacco fatto da Antonio Puzio al nostro collega Angelo Feleppa perché l’impegno di questa Amministrazione e dei suoi rappresentanti è sotto gli occhi di tutti.

E’ facile criticare e minimizzare i risultati senza prendere in considerazione i mezzi a nostra disposizione ed è altrettanto ingeneroso arrivare a sollecitare dimissioni o passi indietro proprio mentre è in corso l’impegno di tutti e del consigliere delegato Feleppa in prima persona.

Di maggioranza o di opposizione che siano i consiglieri sono stati tutti eletti per migliorare la nostra città innanzitutto partecipando attivamente ai lavori degli organi istituzionali e non a farlo solo a mezzo stampa o addirittura sollecitando una riduzione delle attività.

Pertanto, ribadiamo il sostegno e la fiducia di tutto il gruppo al collega Angelo Feleppa".