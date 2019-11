Esponenti del Pd sannita a Bologna... "Tutta un’altra Storia" Valentino: "Gli anni 20 del 2020, può rappresentare l’inizio vero di un nuovo percorso“.

“Dal lavoro alla scuola, dalla formazione alla cultura, dall’innovazione e ricerca alle infrastrutture e tanto altro nei vari laboratori . Una tre giorni di assemblee, dibattiti, tavole rotonde e lezioni". Così il segretario provinciale del Partito Democratico sannita, Carmine Valentino che sta partecipando alla tre giorni a Bologna. "Ragionando insieme su una nuova stagione che vorremmo ci fosse, abbiamo fornito un contributo di idee ed analisi nel corso dei lavori. A Bologna, insieme ad una folta delegazione del PD sannita, con i componenti sanniti degli organismi regionali e Nazionali, con il consigliere regionale Mortaruolo ed il deputato Del Basso De Caro per raccogliere la sfida di un PD sempre più radicato ed interprete dei bisogni primari del nostro Paese. Nei momenti storici come questo dobbiamo dare la scossa necessaria per rilanciare, con nuovo entusiasmo, le ragioni di un impegno. Tutta un’altra storia, gli anni 20 del 2020, può rappresentare l’inizio vero di un nuovo percorso“.