Italo Palumbo alla tre giorni del Pd a Bologna "Il Pd si è rimesso in cammino. Sono stati giorni di confronto e impegno collettivo"

Il componente della segreteria regionale del Partito Democratico Italo Palumbo ha partecipato alla tre giorni a Bologna “Tutta un’altra Storia” organizzata dal PD Nazionale . Al termine della iniziativa ha rilasciato la seguente dichiarazione: “A Bologna si è rimesso in cammino il Pd e tanta parte della società civile. - ha dichiarato Palumbo -. Sono stati giorni di confronto ed impegno collettivo per dare forza all'azione che dovrà essere prodotta nei prossimi mesi in favore della comunità Italia, per favorire processi che siano in grado di rilanciare le politiche industriali e il lavoro, soprattutto al Sud.”