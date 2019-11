Lonardo: "Università: stop al numero chiuso a medicina" "Va limitata la carenza di medici, facendo selezione durante corsi, ma eliminando numero chiuso"

"In che modo e con quali strumenti legislativi si intende rivedere il sistema del numero chiuso presso le facoltà di Medicina?". E' quanto chiede la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, in un'interrogazione al ministro dell'Istruzione. "Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato - spiega la senatrice azzurra - ha accolto il ricorso di 250 studenti, ammettendoli alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. E' stata confermata dunque la tesi che il numero dei posti indicati dagli Atenei è di gran lunga inferiore alla loro effettiva capacità ricettiva e che bisogna fronteggiare la carenza dei medici in Italia. Secondo gli ultimi dati infatti entro il 2028 andranno in pensione 80.676 medici e se non verranno sostituiti da altrettante figure professionali sarà difficile gestire un'emorragia così pesante. E' per questo motivo che appare ormai improrogabile una riforma del percorso di ammissione a Medicina. Bisogna consentire a tutti gli studenti un accesso più agevole alla facoltà medica, offrendo una preparazione adeguata e una rigida selezione nel corso degli studi. Non come accade adesso con il numero chiuso, che elimina già in partenza tanti aspiranti medici anche molto preparati".