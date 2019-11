Lonardo (FI): "Il reddito di cittadinanza va abolito" La senatrice: "Presentato Dl: le risorse utilizzate servono per sostenere aree interne"

‘’Meno demagogia. Più concretezza. Sono d’accordo con Giorgia Meloni. Il Reddito di cittadinanza va ripensato se non abolito. Il Paese ha bisogno di concretezza, di scelte coraggiose. Scelte forse meno adatte alle prime pagine dei giornali ma di certo molto più utili, efficaci, giuste. Eque’’. La Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo, così commenta le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia. ‘’Le risorse impegnate per finanziare il Reddito di cittadinanza - insiste Lonardo - vanno utilizzate per sostenere programmi di sviluppo innovativi. Ho presentato al riguardo un Ddl che prevede aiuti mirati ai giovani che scelgono di rimanere nei paesi d’origine e che sono disposti a rischiare in proprio. I soldi del Reddito di cittadinanza – conclude l’esponente forzista - vanno spesi meglio. Si possono utilizzare per sostenere i piccoli Comuni e la rinascita delle aree interne, del Sud e del Nord, che rischiano la desertificazione ed il totale spopolamento’’.