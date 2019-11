Edilizia scolastica, Di Maria incontra il Sottosegretario Il presidente della Provincia a Roma per chiedere una proroga al crono-programma del Ministero



Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria è stato ricevuto a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dal Sottosegretario di Stato Giuseppe De Cristofaro. Presenti a Roma con il Presidente della Provincia anche il sindaco di Telese Terme e consigliere provinciale Pasquale Carofano ed il consigliere comunale della stessa città Gianluca Serafini. "Al centro del colloquio - viene precisato in una nota all'indomani dell'incontro - l’accesso ad un finanziamento di circa 21 milioni di euro già approvato per interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza di cinque diverse strutture scolastiche di proprietà della Provincia". In particolare, si tratta degli interventi di "ampliamento del plesso dell’Istituto di Telese Terme al viale Minieri per delocalizzazione sedi di Via Caio Ponzio Telesino per un importo di euro 4.999.533; la costruzione di struttura scolastica all’interno dell’area dell’istituto Tecnico Agrario “Mario Vetrone” di Benevento per un importo di euro 4.992.502”. Ed ancora: “Prevista la costruzione di struttura scolastica nell’area dell’Istituto 'S. Alfonso Maria de’ Liguori' di Sant’Agata de’ Goti per un importo di euro 4.850.000; adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio sede del Liceo Scientifico e Istituto Agrario di Guardia Sanframondi per un importo di euro 1.494.200;

costruzione nuove Aule e palestra nell’area scolastica dell’Istituto “Galileo Galilei di Benevento” per un importo di euro 4.235.880”.

Il Presidente della Provincia Di Maria ha rappresentato al Sottosegretario De Cristofaro la necessità che “venga concessa all’Ente una proroga al cronoprogramma prestabilito dal Ministero dell’Istruzione al fine di poter consentire l’ultimazione del procedimento tecnico ed amministrativo in atto per poter quindi avere la disponibilità del finanziamento e per giungere all’indizione delle relative gare d’appalto. Il Sottosegretario – prosegue la nota - dopo aver ascoltato il Presidente della Provincia e degli stessi Amministratori comunali di Telese Terme, ha assicurato tutto l'impegno per questa vicenda. Il Presidente Di Maria ha ringraziato vivamente il Sottosegretario di Stato per la disponibilità dimostrata nel recepire le istanze degli Enti locali del Sannio e per l’impegno che ha assicurato sulla vicenda. Il sindaco ed il consigliere comunale di Telese Terme si sono associati alle parole di Di Maria”.