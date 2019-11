Puzio: "Mi dimetto da presidente Commissione cultura" "La mia posizione resta di assoluta criticità nei confronti dell'amministrazione"

“Leggo di presunte indiscrezioni, destituite di fondamento, circa quanto avvenuto durante la riunione del mio gruppo, quello dei Moderati. Per questo mi preme fare un po’ di chiarezza: la mia posizione, condivisa dalla consigliera Angela Russo, è di assoluta criticità verso l’azione amministrativa, non sempre coerente con le problematiche della città. Pertanto rivendico totale autonomia di giudizio, come ho sempre fatto, leale sostegno al Sindaco e alla Sua squadra, quando ci sono provvedimenti nell’interesse di tutti, ma con la stessa fermezza dico che non potrà contare sul mio sostegno se, come nel caso della gestione del verde e della pulizia, agisce contro il buonsenso e contro i cittadini di Benevento. Riguardo la Presidenza della Commissione cultura, mi dimetto, in modo irrevocabile e lascio ad altri una “poltrona” a cui non sono legato, per i motivi che ho sopra evidenziato, perché intendo avere le mani libere per condurre le battaglie che riterrò più opportune, nell’interesse esclusivo di Benevento!” - Cosi Antonio Puzio, capogruppo dei Moderati.