Si preparano le "sardine sannite", in piazza il 1 dicembre Su facebook si organizza la manifestazione anti Salvini

L'appuntamento è per le 18 di domenica primo dicembre perché nel Sannio le sardine si mobilitano e si danno appuntamento in piazza Federico Torre per esprimere il loro dissenso a Matteo Salvini e la sua azione politica.

Il movimento anti Salvini nasce dall'idea di unità e compattezza, dalla voglia di stare tutti stretti stretti come sardine in una scatola a dimostrazione che la piazza antileghista è forte e numerosa. Vicini e silenziosi come pesci per abbassare i toni da quella che via Facebook è stata definita "retorica populista".

"Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto”. L'invito agli organizzatori è ormai un tam tam in tutta Italia e recita: “Crea la tua sardina e partecipa alla prima rivoluzione ittica della storia”.