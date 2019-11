Febbraro(Fdi): "Troppi giri di Walzer in maggioranza Mastella" Portavoce cittadino: "In consiglio per capire se Mastella è ostaggio dei consiglieri o viceversa"



Fortemente critico Alberto Febbraro, portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, con la maggioranza consiliare viste le dinamiche degli ultimi tempi. Lo spunto colto da Febbraro per attaccare l'amministrazione Mastella è l'annuncio di Puzio, consigliere de "I Moderati" che si è dimesso da presidente della commissione cultura: "Giri di walzer, lotte interne, dimissioni e richieste di assessorati e altre anomalie accadono da fin troppo tempo in Consiglio Comunale.

Le dimissioni del consigliere Antonio Puzio dalla commissione cultura sono un ulteriore atto di "movimentismo consiliare" che dai Moderati, a Forza Italia e ai Pattisti, è partito e non si sa dove è come si concluderà".

Febbraro chiede si faccia chiarezza in consiglio comunale: "È auspicabile la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, per fare definitivamente chiarezza con la Città così da capire se è il Sindaco a tenere in ostaggio i consiglieri o viceversa".