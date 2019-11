Scultura di Salvini che spara a immigrati. Squallida violenza Il commento della senatrice Lonardo sull'opera di Salvatore Scuotto

‘’Sono rimasta allibita davanti alle immagini dell’opera del maestro Salvatore Scuotto. Matteo Salvini sarà schietto, a volte anche fin troppo diretto. Ma non me lo immagino capace di sparare agli immigrati. Credo sia ora di dire basta a tanta squallida violenza, contrabbandata per libera arte’’. E’ quanto afferma la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, a proposito della scultura che fissa un Salvini pistolero, pronto a fare fuoco su un gruppo di immigrati. ‘’Evidentemente – prosegue la senatrice di Forza Italia - c’è chi spera che a spararla sempre più grossa ci sia da guadagnare in visibilità e notorietà. Niente di più triste. Mi meraviglia davvero la scelta dello scultore napoletano. Credo sia doveroso esprimere piena solidarietà al leader del Centrodestra. Spero – conclude Lonardo - che a nessuno venga in mente di sistemare questa stucchevole rappresentazione accanto alla Sacra Famiglia. Già troppe volte, impunemente, il Presepe è stato oltraggiato. La nostra fede, la nostra millenaria e fin troppo tollerante cultura cattolica meritano profondo rispetto’’.