Mastella: "Vicino ad agenti investiti per fermare spacciatore" La solidarietà del sindaco di Benevento ai poliziotti feriti

Dopo l'incidente che ha visto due poliziotti di Benevento investiti durante un'operazione in zona stazione interviene il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con un post Facebook per dare solidarietà ai due agenti: “La mia solidarietà ai poliziotti di Benevento, contusi in una ottima operazione di polizia nei pressi della stazione. A loro il grazie della città per aver arrestato un venditore di droga, e cioè un venditore di morte. Tutti più attenti. Anche ai ragazzi dico: questa non è la strada giusta per la vostra esistenza”.