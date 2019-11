Telecamere negli asili: De Girolamo strappa il sì di Salvini L'ex parlamentare sannita ottiene la firma del leader della Lega sulla petizione

La petizione dell’ex ministro sannita Nunzia De Girolamo per lo sblocco della proposta di legge sulle telecamere negli asili italiani, ferma da mesi al Senato,ha anche l’investitura politica. Dopo le migliaia di email a sostegno dell’iniziativa arrivate alla redazione de Il Tempo, è arrivata anche la firma del leader della Lega Matteo Salvini. È la stessa De Girolamo che, con una intervista su Il Tempo, strappa la promessa all’ex vicepremier.

Nell'intervista il leader della Lega spiega: "I fondi vanno trovati al più presto, come fece il nostro Governo, non capisco chi critica questa legge. Ma quale privacy? Le telecamere nelle scuole vanno installate al più presto, il resto sono tutte scuse.